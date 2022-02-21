Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с лидерам Франции и Германии, который состоялся 21 февраля, заявил, что в ближайшее время подпишет указ о признании оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины – так называемых «ДНР» и «ЛНР.»

Как сообщает пресс-служба Кремля, во время разговора с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем Путин рассказал об итогах расширенного заседания Совета безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация «вокруг Донбасса».

В Кремле напомнили, что ранее Госдума РФ приняла обращение к президенту РФ о признании «независимости» «ЛДНР», а сегодня соответствующие обращения поступили от главарей «ДНР» и «ЛНР».

«С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ. Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов», – сказано в сообщении.