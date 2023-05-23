Владельцами российской части «Яндекса» могут стать глава «Интерроса» Владимир Потанин, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов и банк ВТБ, пишет «Медуза».

Список потенциальных покупателей утвердил президент Владимир Путин на встрече с советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным 17 мая.

Однако решение не окончательное, и в перечень могут внести изменения. Среди претендентов на попадание в пул покупателей источники также называют владельца «Новатэка» Леонида Михельсона и нынешнего миноритария «Яндекса», бизнесмена Романа Абрамовича.

Консорциуму российских миллиардеров будет принадлежать контрольный пакет в 51% акций, 49% останутся у нидерландской Yandex N.V, находящейся под контролем семьи основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Какие доли в компании займут покупатели, не сообщается. Этот вопрос, а также состав консорциума и сумму сделки обсудит совет директоров «Яндекса» в Дубае на этой неделе.

По словам одного из источников, Кудрин выступал за то, чтобы пул инвесторов возглавил Алекперов, а первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который также присутствовал на совещании с Путиным, предлагал Потанина. Не исключено, что пакет будет поделен примерно поровну между всеми участниками консорциума.

Ожидается, что сделку закроют осенью 2023 года. Капитализация «Яндекса», достигавшая на пике почти $30 млрд, перед началом войны упала до $17 млрд. С учетом требований правительства окончательная стоимость может составить около $7,6 млрд.

Волож покинул все занимаемые им посты в компании, в том числе должность гендиректора Yandex N.V, в июне — после того, как Евросоюз ввел против него санкции. Также бизнесмен разработал план раздела «Яндекса», решив пожертвовать своей долей, чтобы сохранить за собой несколько международных направлений компании, в частности беспилотники и облачный бизнес. (moscowtimes.ru)