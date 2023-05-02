Фиаско победного блицкрига, на который рассчитывал Кремль, начиная вторжение в Украину, привело к хаосу в управленческой структуре российской армии.

С начала войны президент РФ Владимир Путин по меньшей мере 17 раз менял высокопоставленных командующих войсками — от всей группировки до военных округов и руководства отдельных родов войск, подсчитали эксперты Американского института изучения войны (ISW).

Хаотические метания Путина, который, не имея военного опыта, начал принимать прямое участие в военном планировании и одного за другим увольнял не приносивших победу генералов, «раскололи» и «дезорганизовали» командные структуры армии, отмечает ISW: в результате ее возможности проводить «целостную» кампанию оказались подорваны.

По подсчетам экспертов, за 14 месяцев войны Путин четырежды сменил командующего Западным военным округом: сначала это был Александр Журавлев, в июне прошлого года его сменил Андрей Сычевой, спустя два месяца этот пост занял Роман Бердников. В октябре его сменил Сергей Кузовлев, который также продержался лишь два месяца: в конце декабря должность отдали Евгению Никифорову.

Командующего Восточным военным округом (ВВО) Путин менял трижды: в мае прошлого года в отставку был отправлен Александр Чайко, руководивший неудачной попыткой взять Киев. На его место пришел Геннадий Жидко, которого сменил Рустам Мурадов. Последний был уволен в марте после провального наступления на Угледар, где на минных полях были ликвидированы две элитные бригады морской пехоты.

Командующие Южным и Центральным военными округами, по подсчетам ISW, менялись дважды. Сейчас ЮВО руководит Сергей Кузовлев, а ЦВО — Андрей Мордвичев.

Трижды Путин менял командующего Воздушно-десантными войсками, причем дважды — на одного и того же человека. Михаил Теплинский в июне занял этот пост после после отставки Андрея Сердюкова, затем предположительно лишился его в январе, после чего был восстановлен в должности.

Командующего всей группировкой в Украине Путин поменял как минимум трижды, причем, кто именно возглавлял вторжение в первые недели, так и осталось неясным, отмечает ISW. Вероятно, российский президент хотел приписать себе заслуги «за драматическую победу, которую ждал», полагают эксперты.

С апреля прошлого года российской группировкой руководил Александр Дворников, спустя два месяца его сменил Геннадий Жидко, который был уволен в октябре — вскоре после сдачи Харьковской области.

Назначенный на его место Сергей Суровикин, отметившийся массированными ракетными ударами по энергоинфраструктуре, был уволен в январе. На его место пришел глава Генштаба Валерий Герасимов, которому, как отмечает ISW, удалось убедить Путина в неэффективности ЧВК «Вагнер», вступившей в открытый конфликт с генералами Минобороны.

Отставки и назначения в российской армии происходят в режиме секретности, и это намеренная политика, полагают в ISW. «Ситуация дикая», — говорит источник The Moscow Times, близкий к Минобороны: командиры группировок и фронтов были более известны во время Великой Отечественной войны, чем сейчас.

«Это в том числе свидетельствует о стиле управления и не только российской армией, но и другими сферами», — говорит он. (moscowtimes.ru)