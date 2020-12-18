Путин: «Россия предприняла посреднические усилия, чтобы остановить в Карабахе кровопролитие»

«Мы все переживали по поводу вооруженного конфликта в районе Нагорного Карабаха, в который вовлечены близкие всем нам государства — члены СНГ — Азербайджан и Армения», — заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходило в пятницу в режиме видеоконференции.. На его взгляд, «имевшие место боестолкновения привели к многочисленным человеческим жертвам, обострили и без того непростую ситуацию на Южном Кавказе в целом, увеличили риски распространения террористической угрозы».

Путин напомнил, что «Россия предприняла определенные посреднические усилия, чтобы остановить в нагорно-карабахской зоне кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации». «При это мы стремились следовать ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ, в частности, между ее сопредседателями — Российской Федерацией, Францией и Соединенными Штатами Америки», — отметил президент РФ. Он обратил внимание на важность того, что достигнутое 10 ноября трехстороннее соглашение России, Азербайджана и Армении «в целом последовательно реализуется, размещенные вдоль линии соприкосновения российские миротворцы делают все, чтобы не допустить нового обострения остановки».

По его мнению, «теперь перед международным сообществом и перед странами СНГ стоит важная задача оказания помощи пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем, связанных, в том числе, с возвращением беженцев, восстановлением разрушенной инфраструктуры, в защите и восстановлении памятников истории, религии и культуры». (ТАСС)