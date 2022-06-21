Российские солдаты и офицеры сегодня самоотверженно сражаются за Родину и отстаивают право государства на суверенное развитие. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

«Сегодняшние офицеры и солдаты России, наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой отечественной войны, самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ, ведут борьбу с международными террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов, отстаивают мир и безопасность для нашего народа, право России на суверенное развитие», — цитирует слова Путина ТАСС.

Путин заявил, что РФ будет и дальше укреплять вооруженные силы с учетом новых рисков, приоритет за новыми вооружениями.