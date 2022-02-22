Президент России Владимир Путин распорядился ввести российские войска на территорию Украины, контролируемую самопровозглашёнными образованиями «ДНР» и «ЛНР». Минобороны РФ поручено осуществлять «функции по поддержанию мира» до заключения с сепаратистскими «республиками» договора «о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи», следует из указов, обпуликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность решением президента РФ Владимира Путина признать независимость сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР». По мнению Гутерриша, этот шаг Кремля «нарушает суверенитет Украины и противоречит принципам Устава ООН».