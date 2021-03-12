Путин провел с Алиевым и Пашиняном телефонные разговоры

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Кремля, сообщает ТАСС. Уточняется, что контакты состоялись 11 и 12 марта.

«С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня [в Нагорном Карабахе] неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остается в целом стабильной и спокойной», — говорится в сообщении.

Лидеры рассмотрели практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября прошлого и 11 января текущего года. Затрагивались также вопросы, касающиеся разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, и «в этом контексте в позитивном ключе отмечена деятельность» трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров.

Президент Азербайджана и премьер-министр Армении в телефонных разговорах с президентом России дали высокую оценку действиям российских миротворцев в Нагорном Карабахе, подчеркнули в Кремле.

«Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента, развернутого на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора», — говорится в сообщении.