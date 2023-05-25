Энергетический кризис в Европе, возникший после начала войны в Украине и резкого сокращения поставок российского газа, сошел на нет, признал президент РФ Владимир Путин.

«Кризис был, — сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума. — [Но] сейчас цены там, слава богу, приближаются к экономически обоснованным на энергоносители».

Потребовав в марте прошлого года перевести оплату российского газа «в рубли», Кремль последовательно отключил от поставок большинство европейских стран, а по итогам года прокачал на рынок Европы минимальный объем газа с последних лет СССР.

Однако цены, взлетавшие в августе до $3600 за тысячу кубометров, с кризисных пиков упали более чем в 10 раз: в среду газовый фьючерс Dutch TTF стоил в конце торгов $317 за тысячу кубов. Благодаря теплой зиме и резкому увеличению импорта СПГ газ стоит рекордно дешево с 2021 года — около $350 за тысячу кубов.

Вины России в европейском газовом кризисе нет, сказал Путин в среду. «Северный поток 1» взорвали, «Северный поток 2» не открыли. Газовый маршрут «Ямал — Европа» через Польшу закрыли. Мы что ли закрыли? — задался вопросом он и сам же ответил. — Они ж закрыли. Две нитки газопровода через Украину — Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали».

По словам Путина, Россия выполняет все свои обязательства «в полном объеме» и будет делать это и впредь (цитаты по «Интерфаксу»).

Впрочем, с российским президентом не согласны европейские импортеры газа, которые один за другим подают иски к «Газпрому», требуя возместить убытки из-за нарушения контрактов.

На прошлой неделе о начале арбитражного разбирательства и претензиях на $1,45 млрд объявили власти Польши. Немецкие клиенты «Газпрома» Uniper и RWE подали иски на $12,5 млрд и $1 млрд соответственно. $1,3 млрд требует французская Engie, а общая сумма исковых претензий превышает $17 млрд.

«Европейцы будут люто мерзнуть в своих домах», а газ будет стоить 5000 евро за тысячу кубометров, обещал летом прошлого года замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Но по состоянию на конец отопительного сезона хранилища в ЕС заполнены на 61,4%, а СПГ так много, что в портах формируются пробки. В начале мая у берегов Европы находилось 36 СПГ-танкеров, которые не могли разгрузиться более 20 дней, по подсчетам Bloomberg.

«Россия разыграла энергетическую карту, но проиграла», — констатировал 22 мая исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

В числе проигравших оказался «Газпром», который лишился единственного крупного рынка сбыта, а в этом году, согласно прогнозу комиссии Госсовета, продаст за рубеж лишь 50 млрд кубов газа — минимальный объем с конца 1970-х годов.

По итогам 2022 года «Газпром» потерял 20% операционной прибыли, 41% чистой прибыли, относящейся к акционерам, а его свободный денежный поток (разница между поступлениям на счета и расходами) схлопнулся практически до нуля. Запасы денежных средств и их эквивалентов на счетах компании сократились почти вдвое — с 2 до 1,1 трлн рублей, согласно отчету по МСФО. (moscowtimes.ru)