Глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил заморозить активы олигархов, которые уехали из России после её вторжения в Украину, а доходы от них – направить на финансирование войны. Копия письма Кутепова в правительство есть у ТАСС.

Кутепов признаётся, что его предложение связано с тем, что в странах Запада тоже ищут и арестовывают активы российских миллиардеров в рамках введённых против них санкций. В первую очередь, считает Кутепов, нужно заморозить активы уехавших владельцев крупных предприятий, которые были приобретены в рамках приватизации, руководителей институтов развития и госкорпораций, а также лиц, которые отказались от российского гражданства.

Кроме того, сенатор предлагает направить дивиденды и другие выплаты от таких активов на счёт для финансирования войны в Украине.

Также тем, кто отказался от российского паспорта или имеет гражданство страны из списка «недружественных», Кутепов призывает доначислить налоги по сделкам, совершённым после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, – до 30-50% от суммы сделки.

После начала войны в Украине от российского паспорта отказались пять крупных бизнесменов: основатель «Тинькофф-банка» Олег Тиньков, инвестор Юрий Мильнер, сооснователь Revolut Николай Сторонский, экс-владелец «Тройки-Диалог» Рубен Варданян и основатель инвестфонда Freedom Finance Тимур Турлов.

Помимо них, по данным «Агентства», после российского вторжения в Украину из России уехали совладельцы «Альфа-банка» Михаил Фридман и Пётр Авен, а также бывший глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, который в конце марта уволился из Кремля.