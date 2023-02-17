Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении командующим Восточным и Западным военными округами бывшему командующему российскими миротворческими силами в Карабахе Рустаму Мурадову и Евгению Никифорову звания генерал-полковника. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее стало известно, что 47-летний генерал-лейтенант Андрей Мордвичев стал командующим ЦВО, сменив на этом посту генерал-полковника Александра Лапина. Лапин и Мордвичев командовали подразделениями в Украине. Новых командующих получили также Восточный, Южный и Западный военные округа.