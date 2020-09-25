Путин предложил США «обменяться гарантиями невмешательства»

Владимир Путин предложил Соединённым Штатам «обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы». Заявление об этом опубликовано в пятницу на сайте Кремля, сообщает Голос Америки. Оно не приурочено к каким-то конкретным событиям.

В центре заявления российского президента — предложение разработать «комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности». В документе говорится о необходимости «перезагрузки» отношений России и США в сфере использования информационно‑коммуникационных технологий.

Предлагается, в частности, обеспечить работу каналов связи между Москвой и Вашингтоном «по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты». Предлагается также заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве. О гарантиях невмешательства в выборы говорится, что они должны быть даны «во взаимоприемлемой форме» и затрагивать сферу информационно-коммуникационных технологий. Также Путин предлагает заключить глобальную договорённость о ненанесении первыми удара с использованием компьютерных технологий.

Реакции американской стороны на заявления Кремля пока не последовало.