Путин предложил продлить договор СНВ без всяких условий на год

Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без всяких условий на год, сообщается на сайте Кремля.

«У меня есть предложение, а именно продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода», — сказал Путин.

Президент также поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову в ближайшее время подготовить позицию России, представить ее США и получить внятный ответ.

В настоящий момент Россия и США ведут переговоры на фоне истекающего срока действия договора СНВ-3. (gazeta.ru)