Путин предложил Минску компенсацию потерь из-за налогового маневра

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу заявил, что российский президент Владимир Путин предложил компенсировать Минску потери, вызванные изменением пошлин на российскую нефть, сообщает Голос Америки.

Как рассказал Лукашенко журналистам после телефонного разговора с Путиным, компенсация составит 300 миллионов долларов. По словам белорусского лидера, Москва также готова сохранить условия поставки нефти на уровне прошлого года.

Ранее в этом месяце премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что в 2019 году Беларусь потеряла 330 миллионов долларов из-за налогового маневра России в нефтяной области.

Раньше Москва поставляла Минску сырую нефть и нефтепродукты без экспортной пошлины по соглашению о беспошлинной торговле между Россией, Беларусью и Казахстаном. Однако с 1 января прошлого года в налоговый кодекс РФ были внесены изменения, положившие конец этой системе.