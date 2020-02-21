Путин предложил Минску компенсацию потерь из-за налогового маневра

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу заявил, что российский президент Владимир Путин предложил компенсировать Минску потери, вызванные изменением пошлин на российскую нефть, сообщает Голос Америки.

Как рассказал Лукашенко журналистам после телефонного разговора с Путиным, компенсация составит 300 миллионов долларов. По словам белорусского лидера, Москва также готова сохранить условия поставки нефти на уровне прошлого года.

Ранее в этом месяце премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что в 2019 году Беларусь потеряла 330 миллионов долларов из-за налогового маневра России в нефтяной области.

Раньше Москва поставляла Минску сырую нефть и нефтепродукты без экспортной пошлины по соглашению о беспошлинной торговле между Россией, Беларусью и Казахстаном. Однако с 1 января прошлого года в налоговый кодекс РФ были внесены изменения, положившие конец этой системе.

| 2020-02-21T14:06:12+00:00 21 февраля 2020, 14:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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