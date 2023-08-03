Все российские чиновники должны пересесть на отечественные автомобили, чтобы развивать собственные бренды, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Министерства, ведомства, управления делами обратились с просьбой закупки продолжить, сделать упор на иностранные автомобили. Это исключено! Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

По его словам, автомобили будут «поскромнее, чем раньше», но он не видит в этом ничего страшного. «Наоборот, даже хорошо — все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей», — подчеркнул президент. (moscowtimes.ru)