Министерство информации Зимбабве сообщило в Twitter, что президент России Владимир Путин подарил главе государства Эммерсону Мнагагве президентский вертолет.

«Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту Эммерсону Дамбудзо Мнангагве президентский вертолет, который скоро будет доставлен в Зимбабве», — сообщили в пресс-службе.

Пост сопровождался несколькими фотографиями.

Встреча глав государств состоялась в Санкт-Петербурге 27 июля в рамках саммита Россия — Африка. (Газета.Ру)