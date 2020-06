Путин пишет «в стол»: вряд ли кому понадобятся лживые штампы сталинской пропаганды

Итак, как и анонсировалось, 18 июня российский лидер Владимир Путин опубликовал свою статью о Второй мировой войне. Назвал он ее «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», и сначала опубликовал на английском языке в американском консервативном журнале The National Interest, а несколькими часами позже в «Российской газете».

Надо отметить, что журнал The National Interest о международной политике издает экспертный центр Center for the National Interest, возглавляемый эмигрантом из СССР и ведущим передачи на «Первом канале» Дмитрием Саймсом. Об этом сообщает информационно-аналитический портал Полит.ру. То есть, это одно из тех западных изданий, которые легко заподозрить в ангажированности.

Понятно, что в силу известных особенностей личности автора сюрпризом его «труд» стать не мог. К примеру, в своей статье Путин объявил оккупацию стран Балтии по пакту Молотова-Риббентропа «законным и соответствующим международному праву присоединением к СССР».

Правительство Польши уже выразило возмущение в связи с фальсификацией истории в этой статье, сообщает The Washington Post.

«Заявления Путина… направлены на дестабилизацию Запада, натравливание государств-членов НАТО друг на друга… и на создание ложной картины России как глобального защитника», — заявил представитель польских спецслужб Станислав Жарин, передает Regnum.

А по информации российского портала Медиазона, исследователь архивных документов историк Игорь Петров обнаружил, что Путин использовал в своей статье неверно переведенную цитату Гитлера. Об этом Петров написал на своей странице в Facebook.

Исследователь сообщил, что к нему обратились по поводу фразы из статьи: «Гитлер прямо заявлял: «Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола». Источник этой фразы Путин не указал.

Петров отметил, что эту цитату приводят «в сотнях источников, начиная еще с советских времен». В одном из них он нашел ссылку на книгу Генри Пикера «Застольные разговоры Гитлера» издания 1951 года. Но там, как пишет историк, «подобных слов не обнаруживается».

Причем Петров отметил, что эта книга Пикера с 2010 года внесена в Федеральный список экстремистских материалов. «Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник. Это усиливает и без того явный (как содержательно, так и лексически) «советский привкус» его статьи», − заключил Петров.

А по содержанию публикации исчерпывающе высказался специалист по Восточной Европе, берлинский историк, автор книги «Советское столетие» Карл Шлёгель. В беседе с Deutsche Welle он рассказал, что не увидел ничего нового в статье Путина:

«Нет ничего нового в том, что все европейские державы не справились с подъемом национал-социализма, что политика умиротворения по отношению к Гитлеру была фатальной и не только не остановила его, но проложила дорогу к войне. Но одно дело — проводить политику умиротворения, как это делали Британия и Франция по отношению к Гитлеру и Муссолини, а другое — подписать договор, который направлен на четвертый раздел Польши, на обозначение сфер интересов и который сопровождается оккупацией советской сферы влияния (Пакт Молотова-Риббентропа и секретный протокол к нему). Есть качественная разница между подписанием договора с агрессором и заключением договора о помощи, как это сделали с Польшей Британия и Франция, которые объявили Гитлеру войну».

По поводу утверждения Путина о том, что присоединение стран Балтии к СССР прошло законно, немецкий историк заявил, что «это подтасовка реальной ситуации, от которой волосы встают дыбом. Был протокол, было согласование сфер влияния, было военное давление, было создание военных баз, было управляемое сверху всенародное голосование. Он переставляет с ног на голову все, что произошло между 1 сентября 1939 года и 22 июня 1941 года. Это, по сути, сводит на нет всю проделанную за последние 30 лет историческую работу и ведет Россию в историко-политический тупик».

Но для чего это Путину?

«Он использует интерпретацию истории в качестве инструмента своей сегодняшней политики. Это попытка представить Польшу, Украину и страны Балтии как реакционные, националистические и в большой мере антисемитские государства. Это попытка изолировать эти страны, для которых важна собственная безопасность, и на чьей территории произошла значительная часть ужасов войны, — заявил Шлёгель. — Конечно, Путин ревизионист, но не в смысле восстановления старого СССР, а в смысле восстановления сфер влияния. Речь не об исторических воспоминаниях по поводу юбилея, а о том, что Россия, как наследница СССР, хочет участвовать в принятии решений на уровне глобальной политики».

Вот это похоже на правду.

Как заявил РИА Новости главный редактор журнала National Interest Джейкоб Хайлбранн, статья Путина представила западной аудитории «российский взгляд, с которым та не была знакома». По его словам, «статья вызовет споры о происхождении Второй мировой войны, и мы, публикуя ее, надеялись инициировать больше дебатов о прошлом и о настоящем. Я не думаю, что эти дебаты закончились».

Ну, тут он вряд ли прав. То есть, нынешнему российскому руководству, озабоченному проблемами обеления античеловеческого режима Сталина, конечно, очень хотелось бы думать, что с той войной еще не всем всё ясно, а значит, можно надеяться на успешное запудривание мозгов мировой аудитории и в дальнейшем. Действительно, сознание части жителей постсоветского пространства Путин и его ребята еще смогут какое-то время держать в лживом тумане победобесия, представляя себя эдакими наследниками спасителей человечества. Но насколько долго?

Мир глобализуется, все больше людей овладевают иностранными языками, в том числе и молодые специалисты-историки, а во всемирной паутине теперь можно найти любые документы, касающиеся начала, развития и последствий той войны. Можно самостоятельно восстановить более-менее полную картину того, что происходило в 30-40 годы. И она точно не уляжется в те рамки, которые накидал в своей статье Путин.