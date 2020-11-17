Путин отметил что, договоренности по Карабаху соблюдаются

Президент России Владимир Путин во вторник, 17 ноября, выступая на саммите БРИКС, отметил, что достигнутые договоренности о прекращении огня в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) сохраняются. По его словам, обстановка там стабилизируется.

Глава государства указал, что достигнутое соглашение создало условия для долгосрочного урегулирования в регионе на справедливой основе в интересах Баку и Еревана.

«Важно, что договоренности соблюдаются. Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизировалась. Таким образом, созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе, в интересах как азербайджанского, так и армянского народов», — сказал российский президент.

Путин напомнил, что российская сторона предприняла наиболее активные усилия в урегулировании конфликта и соглашение о прекращении огня в регионе было подписано при посредничестве Москвы. (iz.ru)