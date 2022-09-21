Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию Mash.

В частности, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

При этом призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

По словам Путина, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незабмедлительно.

«Правительству, Минобороны мною уже были даны поручения в полном объеме и кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов «ЛНР» и «ДНР». Он должен быть таким же как у кадровых военных, включая медобеспечение, соцгарантии».