Путин обсудил с СБ РФ итоги саммита с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, одной из тем которого стали итоги саммита РФ — Азербайджан — Армения, посвященного урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает в пятницу официальный сайт Кремля.

«Владимир Путин информировал участников совещания об итогах состоявшихся 11 января трехсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам нагорнокарабахского урегулирования», — говорится в сообщении. Отмечается, что на совещании обсуждались также другие актуальные вопросы внутренней и внешней политики России. (ТАСС)