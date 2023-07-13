Возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин военной операции России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

Как подчеркнул президент, Россия неоднократно заявляла о том, что вступление Украины в альянс создает угрозы для безопасности страны.

«И, собственно говоря, одна из причин специальной военной операции — это угроза вступления Украины в НАТО», — сказал Путин.

По его мнению, членство Украины в НАТО не повысит безопасность самой страны, а также «сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене».

При этом Путин начал противоречить сам себе, поскольку добавил, что у любой страны есть право на обеспечение собственной безопасности.

«Конечно, она (любая страна — ред.) вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным. Есть только одно ограничение, оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны», — добавил он.