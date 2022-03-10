Президент России Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 10 марта на пресс-конференции в Анталье по итогам трехсторонней встречи глав МИД РФ, Украины и Турции заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщил CNN.

Чавушоглу отметил, что Зеленский заявлял о готовности к такой встрече, и «Путин в принципе не против этого».

По его словам, Путин также упомянул об этой идее президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Чавушоглу подчеркнул, что очная встреча глав МИД Украины и РФ, Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, не приведшая к прорывам, была, по крайней мере, началом диалога.

Никто не должен «ожидать чудес от одной встречи», сказал глава МИД Турции.

Лавров по итогам встречи с Кулебой заявил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но для этого надо провести «подготовительную работу».

«Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет, но для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку. Три раунда состоялось, наши предельные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждем», – сказал глава МИД РФ.

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