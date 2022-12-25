Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью страны является объединение русского народа. Об этом он заявил в передаче «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия всегда готова договариваться и всегда стремилась к тому, чтобы возникающие споры решались мирным путем.

Упомянув ситуацию в Украине, Путин отметил, что РФ не могла вести себя так же цинично, как Запад. К сожалению, другая сторона конфликта «была настроена по-другому», поэтому РФ ничего не оставалось, кроме как начать на Украине «жесткие действия военного характера».

Президент также заявил, что политика геополитических оппонентов России основана на принципе «Разделяй и властвуй».

«А наша-то цель в другом – в объединении русского народа», — подчеркнул глава государства.