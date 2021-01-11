Путин назвал отношения с Арменией союзническими

Россия и Армения, несмотря на трудности прошлого года, увеличили взаимный товарооборот, отношения между Москвой и Ереваном остаются и будут оставаться союзническими, заявил президент РФ Владимир Путин.

Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Карабаху состоялись в Москве в понедельник. После этого президент России провел также две отдельные двусторонние встречи с коллегами.

«Хочу сказать, что наши отношения, безусловно, были, остаются и будут союзническими во всех отношениях», — сказал Путин на встрече с Пашиняном, отметив, что РФ и Армения являются близкими партнерами во многих международных организациях.

«Сегодня мы говорили много об экономике, хотел бы в этой связи отметить, что, несмотря на сложный прошлый год, за январь-октябрь прошлого года мы, несмотря на все эти сложности, увеличили товарооборот почти на 4% — на 3,9%», — заявил президент России.

Он высказал надежду на то, что по мере урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха страны будут выходить на решения, которые пойдут на пользу армянскому народу, государству и на пользу российско-армянским отношениям. (РИА Новости)