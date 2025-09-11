Прилет около двух десятков российских дронов в Польшу был намеренной акцией и готовился не один месяц. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую альянс поставляет вооружения Украине. Владимир Путин, который, по оценкам европейских разведчиков и военных, может в течение двух-пяти лет ввязаться в военный конфликт с НАТО, сделал первый выпад, чтобы проверить готовность альянса.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, не менее 19 дронов проникли в воздушное пространство страны, налет длился семь часов. Последнее проникновение было зарегистрировано около 6.30 утра в среду, «что дает представление о масштабах этой операции», отметил премьер: «Она продолжалась всю ночь». Было сбито не менее трех аппаратов, возможно, больше, сказал Туск в среду. По данным МВД страны на тот же день, найдены обломки около 20 дронов и одной неопознанной ракеты. Часть беспилотников впервые залетели из Беларуси, где с 12 по 16 сентября пройдут совместные с Россией учения «Запад-2025», из-за которых Туск 9 сентября приказал закрыть границу с Беларусью с 11 сентября.

В НАТО и экспертном сообществе прилет российских дронов не считают случайностью. «Мы полагаем, что с наибольшей вероятностью дроны намеренно вторглись в воздушное пространство НАТО», – сказал Die Welt высокопоставленный представитель альянса. По предварительной оценке польских следователей, пять дронов направлялись прямо к базе НАТО, пишет немецкая газета. В альянсе не считают это атакой, так как в обломках дронов не было найдено взрывчатки, но полагают, что таким образом Россия пыталась проверить его реакцию, как быстро и какими средствами он отреагирует на вторжение беспилотников.

«Пока что НАТО не рассматривает это… как преднамеренную атаку, но в совокупности с другими недавними действиями России в «серой зоне» это наводит на мысль, что она пытается проверить, где проходят красные линии НАТО», – говорит Мэрион Мессмер, старший научный сотрудник британского Chatham House. Учитывая большое количество дронов, это, скорее всего, была целенаправленная акция России, пишут эксперты Института изучения войны (ISW): «За одну ночь с 9 на 10 сентября в Польшу проникло не менее 19 беспилотников, что примерно в три раза превышает количество тех, что упали на территории Польши [до этого] за все время войны. Маловероятно, что такое количество беспилотников могло войти в воздушное пространство Польши случайно, в результате технической ошибки или ошибки оператора».

Россия, по-видимому, готовила такое вторжение не один месяц, и это «еще раз указывает на то, что это не случайность и не результат вмешательства украинских средств радиоэлектронной борьбы», отмечет ISW. Институт также приводит сообщения украинского эксперта по радиоэлектронике и польского журналиста о том, что в некоторых российских дронах еще летом были найдены SIM-карты Польши, а также Литвы. Это может свидетельствовать о подготовке России к тестированию «ударных коридоров» через эти две страны, делает вывод ISW: «Россия, по-видимому, пытается оценить оборонные возможности и реакцию Польши и НАТО в надежде применить извлеченные уроки в будущих сценариях конфликта с альянсом». (moscowtimes.ru)