Председатель КНР Си Цзиньпин в личной беседе с президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном поднял тему возможности продления жизни. Они обсудили этот вопрос по дороге на площадь Тяньаньмэнь перед началом военного парада в Пекине, сообщило в среду, 3 сентября, агентство Bloomberg.

Разговор был записан в прямом эфире. В начале видеофрагмента слышны фразы Си на китайском «в наши дни» и «70 лет», после чего переводчик Путина по-русски произносит: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сегодня говорят, что в 70 лет ты все еще ребенок». Затем китайский переводчик передает Си Цзиньпину ответ Путина на его слова: «Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно постоянно пересаживать, и люди могут чувствовать себя все моложе и моложе и даже достичь бессмертия». На это Си заметил, что, «согласно прогнозам, шанс дожить до 150 лет есть уже в этом столетии», после чего после чего трансляция переключилась на другую камеру.

Владимиру Путину и Си Цзиньпину сейчас 72 года, оба пока не обозначили возможных преемников. Китайский руководитель отменил ограничение, по которому пост председателя КНР можно было занимать не больше двух пятилетних сроков, поэтому он вряд ли уйдет в 2027 году, отмечает Bloomberg. Пятый президентский срок Путина заканчивается в 2030 году, но благодаря внесенным в 2020 году изменениям в Конституцию России он имеет право на шестой и может оставаться у власти до 2036 года. На тот момент ему должно исполниться 84 года.

Средняя продолжительность жизни мужчин в России сейчас составляет 67 лет. Ранее газета The Times писала, что Путин прибегает к нетрадиционной медицине и регулярно принимает ванны с экстрактом крови из рогов, срезанных с живых оленей, поскольку это вещество якобы обладает омолаживающими свойствами и улучшает потенцию. Накануне стало известно, что Россия начнет поставлять оленей в Китай.