Путин и Пашинян обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе, с российской стороны подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения режима прекращения огня. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося поздно вечером в четверг по инициативе армянской стороны телефонного разговора лидеров.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 (10) ноября 2020 года и 11 января сего года, прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Путин подтвердил настрой на продолжение активных посреднических усилий и поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе.

Путин и Пашинян в разговоре также затронули вопросы восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе и условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Напомним, в среду министерство обороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы пытались провести «определенные работы» в одном из приграничных районов Сюникской области страны. Вечером того же дня Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь ее территории на 3,5 км.

Азербайджан обвинил армянскую сторону в провокациях.

«В приграничных с Арменией районах Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана, освобожденных от оккупации, с улучшением погодных условий в регионах, имеющих сложный горный рельеф и климатические условия, азербайджанские пограничные силы размещаются на принадлежащих нашей стране позициях. Этот процесс выполняется в обычном режиме и систематически», — говорилось в заявлении МИД Азербайджана.

Приграничные мероприятия проводятся на основе карт, определяющих линию границы, заявляет Баку. Армянская сторона, по мнению азербайджанской, реагирует «неадекватно», «впадая в панику».