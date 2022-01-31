Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в новом телефонном разговоре продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины, а также тему предоставления Москве гарантий безопасности со стороны Запада. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности», — говорится в публикации.

Президенты также условились о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции.