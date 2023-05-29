Президент России Владимир Путин поздравил в понедельник по телефону турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок и обсудил с ним двусторонние и региональные вопросы.

Как передает ТАСС, об этом сообщила администрация турецкого президента по итогам состоявшегося разговора.

«Президент России Владимир Путин поздравил по телефону президента [Реджепа] Тайипа Эрдогана с переизбранием на президентский пост, выразив надежду, что итоги состоявшихся выборов пойдут во благо турецкому народу. Оба лидера договорились о дальнейшем развитии отношений между РФ и Турцией и в региональных вопросах», — говорится в собщении.

В Кремле подтвердили беседу Путина и Эрдогана. «Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе», — говорится в сообщении.

В ходе беседы президенты РФ и Турции также отметили, что «поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях».

«Поблагодарив за поздравления, президент Турецкой Республики, в свою очередь, подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня. Условлено о продолжении личных контактов», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В Кремле добавили, что Эрдоган в ответ поблагодарил за поздравления и подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня. «Условлено о продолжении личных контактов», — заключается в сообщении.