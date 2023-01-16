Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

Как сообщает #, лидеры двух стран подтвердили готовность сотрудничества в сфере поставок российского газа и создании регионального газового хаба в Турции.

«С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов — взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового »хаба»»,- сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора стороны также обсудили ситуацию в Украине. Речь шла в том числе об обмене пленными, в первую очередь ранеными.