Путин и Эрдоган обсудили создание центра по соблюдению перемирия в Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе разговора политики обсудили вопрос создания центра по соблюдению перемирия в непризнанном Нагорном Карабахе. Президент Турции также выразил надежду на то, что центр начнет функционировать в ближайшее время.

Кроме того, турецкий лидер высказался за совместную работу двух стран для поддержания единства Ливии.

При этом лидеры стран также обсудили ситуацию в Сирии, отметив, что Россия и Турция должны согласовать быстрые шаги для прекращения конфликта на территории САР.