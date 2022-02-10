Президент России Владимир Путин пообещал своему коллеге из Франции Эмманюэлю Макрону воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины. Об этом, как передает Turan со ссылкой на DW, сообщил сам Макрон во вторник, 8 февраля, незадолго до прибытия в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Макрона, Путин заверил его в том, что «не будет ухудшения и эскалации» ситуации. Глава французского государства также заявил, что в ходе пятичасовой встречи с Путиным, состоявшейся накануне в Москве, он достиг своей цели: «Речь шла о том, чтобы нажать на тормоза конфликта вокруг Украины, и открыть новые перспективы».

В свою очередь газета Financial Times (FT), сообщая об итогах переговоров, написала, что Эмманюэль Макрон и Владимир Путин заключили соглашение по деэскалации ситуации вокруг Украины: в частности, Путин пообещал не предпринимать новых «военных инициатив» и вести широкий диалог о размещении российских войск, а также вывести 30 тысяч российских военнослужащих из Беларуси по окончании российско-белорусских учений.

Между тем пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков опроверг информацию FT о сделке по Украине. «The Financial Times, конечно же, написала неверно, — заявил он журналистам. — Это по сути неверно, Москва и Париж не могли заключить никаких сделок».

По словам Пескова, Франция председательствует в Европейском Союзе, однако лидерство в НАТО Парижу не принадлежит. «В этом блоке лидерство принадлежит совсем другой стране. О каких сделках может идти речь?» — отметил пресс-секретарь Путина.

Но не суть. Песков конечно может цепляться к формулировкам, отвлекая внимание от главного, но вопрос состоит в том, насколько серьезно это обещание, данное Путиным Макрону? Выполнит ли он его, или может и нарушить?

Своими соображениями на этот счет поделился с # Микола Польовый, доктор политических наук, профессор кафедры политологии и государственного управления Донецкого национального университета имени Василя Cтуса:

— Практика последних более чем 20 лет показывает, что В.Путин крайне редко дает обещания, еще реже он дает конкретные обещания, и еще реже их исполняет.

В то же время довольно часты ситуации, когда визави В.Путина уверяют себя в том, что получили именно обещание. Конструкция «Макрон сообщил о том, что В.Путин заверил его, что не будет ухудшения и эскалации», даже если предположить сохранение точности при передаче информации, в таком виде не предполагает обещания. Да и термины «ухудшение» и «эскалация» могут трактоваться весьма широко.

Вербальная конструкция Financial Times, что В.Путин пообещал Макрону не предпринимать новых «военных инициатив», а также вывести 30 тысяч российских военнослужащих из Беларуси по окончании учений», также не вселяет оптимизма – во-первых, это предположение Financial Times, во-вторых, очевидно бросается в глаза отсутствие в этой конструкции малейшего упоминания о 100-тысячном контингенте российских войск на границе с Украиной, которые, похоже, никуда отводиться не будут. Фраза насчет обещания В.Путина «вести широкий диалог о размещении российских войск» также может трактоваться весьма широко в зависимости от точки зрения: мы можем понимать ее как согласие поговорить об отведении войск от границ Украины вглубь РФ, а «ястребы» во власти РФ вполне могут трактовать ее как «диалог» о базировании российских танковых полков по берегам Ла-Манша. Характерно, что во втором случае это тоже будет далеко от границ Украины…

Таким образом, обе цитаты сложно оценивать как свидетельство того, что некое обещание было дано В.Путиным. И, соответственно, следует ожидать, что руководитель РФ совершенно не связан в своих последующих решениях и действиях тем, что он говорил Макрону, или тем, что показалось Макрону или прессе после пересказа Макроном.

Комментарий Пескова в данном случае хорош тем, что демонстрирует ту иезуитскую гибкость, с которой власти РФ относятся к своим «обещаниям».

Возвращаясь к исходному вопросу, можно сформулировать ответ так: В.Путин исходит из того, что никаких обещаний Макрону он не давал и, соответственно, даже осуществив вторжение в Украину, он будет полагать, что никаких обещаний не нарушал. Таким образом, в данных сообщениях сложно найти повод для оптимизма.