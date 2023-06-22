Президент России Владимир Путин в четверг, 22 июня, провел внеплановое, предварительно не анонсированное заседание Совета безопасности.

Обычно проходящее по пятницам совещание Путина с постоянными членами Совбеза состоялось на один день раньше традиционного срока после того, как Вооруженные силы Украины нанесли ракетные удары по мостам, соединяющим Крым с оккупированными регионами юго-востока страны.

«Много произошло событий за последнее время», — сказал Путин, обращаясь к 12 высшим чиновникам, среди которых руководители всех силовых структур (Минобороны, МВД, ФСБ, Службы внешней разведки), главы обеих палат парламента, а также министр иностранных дел Сергей Лавров, бывший президент Дмитрий Медведев и секретарь Совета Николай Патрушев.

По словам Путина, главной темой заседания выбрана «ситуация в зоне проведения СВО», где украинская армия начала долгожданное контрнаступление, целью которого, как ожидалось, может стать Крым.

Удары ВСУ, нанесенные в ночь на четверг, повредили два моста на границе между Херсонской областью и полуостровом, где расположена крупная группировка российских войск. В частности, пострадала дорога через Чонгар, которая является кратчайшим путем из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту в Запорожской и Донецкой областях. Также ВСУ ударили по мосту через Сиваш.

Глава Минобороны Сергей Шойгу, докладывая Путину о ситуации на фронте, сообщил, что темпы украинского контрнаступления снизились в последние дни после того, как «противник понес существенные потери». А секретарь Совбеза Николай Патрушев уточнил: «По личному составу поступает более разрозненная информация, но могу сказать, что это более 13 тысяч». Кроме того, с 4 по 21 июня военные ВС РФ уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 западного образца, сказал он.

Западная техника, которую получают ВСУ, «существенным образом на ход боевых действий не повлияет», в свою очередь заверил Путина Шойгу. «Мы не видим здесь каких-либо угроз, тем более у нас идет активное формирование резервов», — подчеркнул он.

По словам министра, ежедневно на контрактную службу записываются 1336 человек, что эквивалентно новому полку каждые сутки, а всего армия получила 114 тысяч новых контрактников и 50 тысяч добровольцев. «К концу июня мы завершим формирование армейского резерва и в самое ближайшее время завершим формирование армейского корпуса», — сказал Шойгу, добавив, что пять полков уже сформированы на 60% и в ближайшее время получат более трех тысяч единиц боевой техники.

Путин призвал министра и членов Совбеза «исходить из того, что наступательный потенциал» Украины «не исчерпан». «Ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы», — сказал он.

Тем не менее мобилизационные резервы Украины в живой силе не безграничны, продолжил президент: «Технику, конечно, можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв, он безграничным не является, и, похоже, западные союзники, Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца» (цитаты по «Интерфаксу» и «РИА Новости»).