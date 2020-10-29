Путин допустил вовлечения Турции в урегулирование в Карабахе

У конфликта вокруг Нагорного Карабаха нет простых решений. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!».

Российский лидер считает, что для решения проблемы нужно найти баланс интересов Армении и Азербайджана.

«На первом этапе урегулирования в Карабахе нужно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров», — считает Путин.

Президент РФ допустил передачу Азербайджану семи районов, занятых Арменией.

«Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее», — сказал президент.

При этом президент не исключил вовлечения многих стран, в том числе Турции, в урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В ходе боев, продолжающихся с 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили более 170 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Зангилан, Джабраил, Губадлы и Физули, а также поселок Гадрут.