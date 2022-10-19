Как сообщает Politico, политический аналитик, советница бывшего президента США Дональда Трампа Фиона Хилл прокомментировала последние заявления американского миллиардера Илона Маска относительно плана урегулирования ситуации в Украине, назвав их тонким «посланием Западу» от российского лидера Владимира Путина.

Эксперт заявила, что Владимир Путин кажется ей «неустрашимым политиком», который, несмотря на «неудачи на поле боя», приспосабливается к новым условиям, не сдается.

«Он пытается заставить Запад присоединиться к своим целям, используя таких посланников, как миллиардер Илон Маск, чтобы предложить меры, которые положат конец конфликту на его условиях… Путин играет на эго больших людей, дает им ощущение, что они могут сыграть свою роль. Но на самом деле они просто прямые передатчики его сообщений», — заявила журналистам Хилл.

Она добавила, что с февраля Запад прошел долгий путь в понимании ставок в Украине, но «мир до сих пор не полностью осознал масштабы этого вызова». (МК)