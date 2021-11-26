Президент России Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров с главами Азербайджана и Армении заявил, что это был глубокий анализ ситуации, работали очень конструктивно.

Встреча Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева проходила в Сочи и продолжалась около трех часов.

«Я хотел бы в заключении нашей трехсторонней встречи еще раз поблагодарить президента Азербайджана и премьера Армении за то, что они согласились приехать сегодня в Россию и обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в вопросах урегулирования вокруг Карабахской проблемы и в целом в регионе. Мы, должен это сказать с самого начала, мы сегодня работали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день», — сказал Путин.

До конца года будут созданы механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. На переговорах по Карабаху удалось продвинуться по гуманитарным вопросам, договорились о разблокировании транспортных коридоров. Трехсторонняя встреча по Карабаху прошла конструктивно, проведен глубокий анализ ситуации, — заявил Путин.

Вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана, входящие в трехстороннюю рабочую группу по Карабаху, соберутся в Москве на следующей неделе — добавил Владимир Путин.

«На следующей неделе они соберутся в Москве, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о решениях, которые мы сегодня согласовали», — сказал Путин.

Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что решения, принятые на трехсторонней встрече в Сочи, будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе. Алиев заявил, что на трехсторонней встрече с Путиным и Пашиняном состоялся обстоятельный и искренний разговор.

В Азербайджане настроены на то, чтобы перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормального взаимодействия. После окончания военных действий в Карабахе Баку передал Еревану более 100 армянских военнослужащих.

«Участники трехсторонней встречи с Путиным и Алиевым открыто обсудили все вопросы, устранив разночтения по некоторым из них», — заявил Пашинян.

Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым заявил, что необходимо создать механизмы безопасности на границе для начала работ по делимитации и демаркации.