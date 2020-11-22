Пути в Нахчыван: большие ожидания и перспективы

В последнее время тема транспортного сообщения между Нахчываном и основной частью Азербайджана привлекает повышенное внимание российских политологов, близких к Кремлю. Многие из них на этом основании придумывают различные страшилки — типа, тем самым у Турции появляется прямой наземный путь в Азербайджан, которым она в будущем обязательно воспользуется в целях создания пантюркистского государства. Как будто Турция присоединит к себе Азербайджан, а дальше полезет через море, подчинит среднеазиатские страны и потом замахнется на тюркские республики РФ, и пр.

При этом они как будто забывают, что само функционирование этого коридора, согласно трехстороннему договору должно осуществляться под контролем погранвойск РФ, дислоцированных в Армении.

Интересно, на что нацелены все эти досужие размышления?

О том, какую реальную пользу способно принести восстановление этого транспортного пути — нашей стране, Турции, Армении – рассказал в беседе с # известный политолог, депутат парламента Расим Мусабеков:

— Конечно, все эти бредовые измышления о том, что транспортные линии, соединяющие Азербайджан с Нахчываном, это какой-то пантюркистский проект – белиберда, которую несут безответственные люди, и которая не имеет никакого отношения к реальной жизни.

В конце концов, Турция, после того, как была построена железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, уже соединилась этим видом транспорта с Азербайджаном, и через эту дорогу имеет выход и к Каспию, и, если нужно и на Центральную Азию. И в этом смысле говорить, что шоссейная дорога, которая будет проходить из Турции в Нахчыван и дальше, через Мегри в Азербайджан, изменит весь геополитический расклад — это совершенное измышление.

В реальности, да, во времена Советского Союза там существовала железная дорога, которая шла вдоль Араза (Аракса), потом через Мегри проходила в Нахчыван, и далее шла на Иран. То есть, всё железнодорожное сообщение большого Советского Союза с Ираном осуществлялось именно через эту транспортную линию. И не случайно премьер-министр Азербайджана Али Асадов переговорил с премьер-министром России Мишустиным – я думаю, что в том числе разговор шел и о восстановлении этого железнодорожного пути. Не стоит забывать, что Россия управляет железными дорогами Армении, и она одна из стран, заинтересованных в восстановлении железнодорожного сообщения с Ираном через Азербайджан. Ну, просто этот проект достаточно дорогой. Я думаю, что восстановление железной дороги, с учетом того, что там и рельсы проданы, и шпалы проданы, и там ничего нет — надо ее строить заново – и участок на территории Азербайджана, и участок, который раньше проходил через Мегри. Кстати, Мегринский участок, несмотря на то, что он проходил через территорию Армении, принадлежал Азербайджанской Железной Дороге и управлялся нами в прошлом. Я думаю, что в принципе так же должно осуществляться руководство этой дорогой и сейчас.

Ну, я повторюсь, это достаточно серьезный проект. Я думаю, что многие сотни миллионов долларов потребуются на его восстановление, и, это может занять достаточно длительное время.

А что касается шоссейной дороги, я думаю, это можно сделать в достаточно короткие сроки. Ну, хотя на бывшей оккупированной, ныне освобожденной территории тоже дороги практически нет – ее надо строить заново. Там какая-то разбитая полугрунтовая дорога, а надо прокладывать достаточно дорогостоящий и качественный автобан. Это в проектах есть, и будет реализовано.

А пока железнодорожное сообщение с Нахчываном вполне можно будет осуществлять и через территорию Армении. Если мы будем давать Армении железнодорожный выход на Иран через территорию Нахчывана, и на Россию – через территорию всего Азербайджана, то мы будем вправе потребовать, чтобы железнодорожные перевозки в Нахчыван осуществлялись в том числе через территорию Армении – пока не будет готова железная дорога через Мегри.

Дело в том, что Армянская и Азербайджанская железные дороги соединяются в районе станции Иджеван. И оттуда наши грузы вполне могут направляться в Иран.