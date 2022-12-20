И тогда, в конце восьмидесятых годов прошлого века процесс начался осенью. Сообщили, что армяне рубят ценнейшие деревья в лесу Топхана.

Едва услышав это, люди собрались на теперешней площади Азадлыг. И тогда на нашей дороге в Карабах стояли российские структуры и их чиновники.

Спустя короткое время был создан Комитет Особого Управления в Нагорном Карабахе, и возглавил его господин Аркадий Вольский. Теперь же эту миссию выполняют генерал Андрей Волков и возглавляемый им российский миротворческий контингент.

И тогда наших протестующих людей — массовых, многочисленных митингов — ни российские СМИ, ни «прогрессивный мир» не замечали. Тогдашнее центральное телевидение слова не говорило о наших митингах, в которых участвовали сотни тысяч людей.

И тогда было холодно. Ночью люди разводили костры и пытались согреться таким образом. Но есть одна весьма важная разница между тогдашними и теперешними событиями.

Тогда мы еще были послушными, даже образцовыми гражданами Советского Союза, который уже находился на краю геополитического краха и коллапса, именно поэтому в разных точках огромной империи спровоцировали различные межэтнические конфликты, о которых мы тогда еще не ведали.

Нет, наши тогдашние протесты в первую пору еще не были направлены против Центра, т.е. против Москвы. Нет, мы тогда еще верили, что Москва скоро предпримет конкретные шаги, восстановит справедливость и порядок…

Теперь же мы являемся гражданами суверенного Азербайджана, которому не повезло с соседями. С севера его окружает Россия, с юга Иран, а с запада Армения — да, попробуй, тут говорить о «благоприятном геополитическом расположении», даже язык не поворачивается…

На первый взгляд, мы теперь не ожидаем позитивных реакций со стороны российских и мировых СМИ, нет, у нас есть собственные информационные ресурсы. Но это на первый взгляд, формально так, потому что мы не живем в каком-то вакууме, нет, в мире идет еще жестокая информационная война. Неслучайно, что различные информационные источники, в том числе, российские уже трубят о гуманитарной войне, которую якобы Баку ведет против армян Нагорного Карабаха.

Мало того, и теперь российские военные и политики ведут себя, как хозяева наших карабахских земель. Два года назад, в результате сорока четырехдневной войны Азербайджан освободил основную часть своих оккупированных районов. Тогда официальный Баку заявил, что карабахский конфликт завершен, его больше нет. Но теперь кучка российских военных не пускает в Нагорный Карабах наших мирных общественных активистов, не говоря об азербайджанских официальных лиц и военных. Что это значит? Да, это значит, что мы еще не смогли полностью освободить Карабах. Если российские «миротворцы» наших общественников не пускают в Карабах, стоит ли говорить о наших военных и официальных лицах, которые должны навести порядок на этой земле, обеспечить суверенные права Азербайджана на собственной территории?

За все эти годы нам не удалось распространить наши суверенные права на всю территорию Карабаха. Просто-напросто, согласившись с требованием Москвы о размещении миротворцев в Нагорном Карабахе, мы освободили часть наших оккупированных территорий. Конечно, это вовсе не умаляет подвиг и героизм, проявленные нашими солдатами и офицерами при освобождении этих территорий. Но это мы могли сделать еще при первом соглашении о прекращении огня, т.е. еще в 1994-м году, т.к. еще тогда Россия взамен размещения своих миротворцев предложила освобождение части оккупированных районов. Но мы тогда старались добиться того, чтобы состав миротворцев был бы интернациональным, стремились сбалансировать влияние Москвы с усилиями западных стран, т.к. мы тогда еще верили в США и Европу. Но через тридцать лет всем стало ясно и понятно, что от США и Европы не следует ждать конкретных шагов, поэтому были вынуждены согласиться с российским сценарием…

Поэтому теперешние события должны стать для нас неким сигналом. Да, все может начаться заново. Во-первых, несмотря на то, что прошло два года, российские «миротворцы» не вывели из Нагорного Карабаха армянские вооруженные отряды. Во-вторых, так же как в восьмидесятые и девяностые годы прошлого века, Кремль вновь взял инициативу в Нагорном Карабахе в свои руки и вновь закрыл врата этого региона для азербайджанцев.

Ожидается, что по окончании первого пятилетия Баку примет решение о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха. В принципе, это возможно, такое право Баку предусмотрено в первых основных соглашениях. Но в Нагорном Карабахе нет наших вооруженных сил, туда не пускают даже наших мирных активистов, не говоря уж о нашей армии и официальных лицах! Поэтому возникает резонный вопрос: после ухода российских миротворцев станет ли эта часть Нагорного Карабаха вновь нашей? Понятно, что это может случиться при одном условии; мы должны взять остальную часть Нагорного Карабаха тем же способом, как это было два года тому назад при освобождении других оккупированных районов. Но позволит ли нам это Россия, для которой Нагорный Карабах является рычагом обеспечения ее региональных интересов? Позволит ли нам это «прогрессивный» Запад, который уже трубит о «гуманитарной войне» Баку против армян Карабаха?

Самым нежелательным сценарием может стать то, что Москва вновь начнет крутить свою прежнюю рулетку – это для нее сиюминутное дело. Конечно, есть факторы, которые могут помешать подобным планам Кремля. Во-первых, Азербайджан не прежний, теперь он имеет не только совершенные государственные структуры, но и развитые военные формирования. Во-вторых, Турция в отличие от прежних лет, более активно и последовательно поддерживает Азербайджан.

Но, к сожалению, не дремлет и Армения. Ее поддерживает Иран и Франция. Плюс, Москва просто так не оставит Карабах иранцам и французам, т.к. речь идет о ее жизненно важных региональных интересах. Поэтому мы должны продолжать свои усилия по всем дипломатическим каналам.

Российский президент Владимир Путин открытым текстом заявил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой территорией, частью Азербайджана, потому что в течение тридцати лет конфликта даже сам Ереван не признал его «независимость».

Думается, что мы должны, как говорится, обеими руками ухватиться за эти слова российского президента, заставить Кремль, чтобы их слова наконец-то не расходились с их делами…