«Пусть нас боятся» – Главная проблема России

Немецкие врачи уже подтвердили факт отравления Алексея Навального, и в настоящее время лечение известного российского оппозиционера и блогера проходит в этом направлении.

Но официальные лица, политическое руководство страны, в том числе близкое окружение президента Путина, продолжают отрицать не только свою причастность к какому-либо моменту, связанному с российским оппозиционером, но сам факт отравления Навального вообще, делая вид, что, якобы, Навальный не является какой-то серьезной проблемой для них.

С этой точки зрения, наверное, весьма интересно, что на днях российский президент назвал безработицу главной проблемой России – да, не существующую политико-экономическую модель страны, а только одно из ее следствий.

Возможно, что с чисто социально-экономической точки зрения так и есть. Всем известно, что социальные показатели нашего северного соседа оставляют желать лучшего. Конечно, по сравнению с началом девяностых городов сделано довольно много.

Страна уже вышла из социально -экономической бездны, но благодаря в первую очередь, своим природным ресурсам, оставаясь страной с экстенсивной экономикой.

Поэтому вовсе не случайно, что даже малейшие волнения в нефтегазовом рынке сразу сказываются на экономике страны, т.к. бюджет страны сильно зависит от цен на нефть и газ.

Но мы в этой довольно небольшой статье разделили бы проблемы России на две составляющие, т.е. на два вектора: проблемы Путина и его команды, и проблемы непосредственно самой России.

Да, если подойти к проблеме с этого ракурса, тогда пришлось бы сразу отметить, что первостепенной проблемой современной России является то, что она имеет такую власть, как путиновская, которая не только Алексея Навального, вообще, все новое в политике и даже в экономике считает главной проблемой для собственной персоны.

Теперь они делают вид, что оппозиционер Алексей Навальный для них вообще не проблема, якобы, этого человека они даже толком не знают. Хотя это чистое вранье; сам президент Путин не раз выступал с открытыми заявлениями в адрес Навального.

Если даже они, на самом деле, до сих пор не знали бы, как сами говорят, рядового оппозиционера Навального, то теперь, отныне узнают его как следует, т.к. почти все СМИ России, даже зарубежные заметили, что Навальный стал уже вторым человеком страны!

Что же касается других проблем России, когда мы писали эти строки, наша страна была в ожидании визита российского министра обороны Сергея Шойгу.

Официальная версия была такова, что российский министр приезжает в Баку для участия на открытии международных армейских игр «Кубок моря».

В иной раз такое простое и емкое объяснение было бы достаточным, но все эти дни политические наблюдатели не только требовали дополнительных подробностей, но даже сами выступали с весьма различными версиями и предположениями.

Дело в том, что каждый раз, во время очередных военных провокаций армян на других участках наших границ, мы сразу замечаем, что противник хочет привлечь ОДКБ в собственную провокацию, но, когда этого не происходит, выступаем с благодарственными заявлениями в адрес нашего могучего северного соседа, не отвечая на один довольно важный вопрос: Во время этих военных провокаций армян, Москва остается нейтральной или делает хоть что-нибудь, чтобы как-то остановить свою региональную прислугу-«форпост»?..

Вся проблема как раз в том, что, как правило, не делает. Так случилось и во время последних Товузских событий; выяснилось, что Москва в эти дни доставляла в Армению в большом количестве оружие – в общей сложности около 400 – 500 тонн!

Некоторые наши аналитики предлагают не преувеличивать этот инцидент — якобы Кремль старался создать лишь психологический эффект.

Но такое случается не впервые. Неужели пару лет назад, когда российские военные установили на территории Армении свои знаменитые «Искандеры», также стремились создать психологический эффект? Помнится, что тогда тоже говорили, что «Искандеры» установлены в российских базах, дислоцированных на территории Армении.

Надо заметить, что российская сторона никогда особо не старалась и теперь не старается как-то оправдываться перед Азербайджаном: нет, они открыто заявляют, что Азербайджан является их стратегическим союзником, а Армения — настоящим военно-политическим партнером, т.к. последняя является не только членом СНГ, ЕАЭС, но и ОДКБ!

Поэтому мы вовсе не думали, что уважаемый гость — российский министр обороны во время встречи с высокопоставленными представителями Азербайджана и со своими коллегами будет как-то оправдываться.

Нет, это вовсе не характерно для российского военно- политического истеблишмента, которому вообще чуждо «чувство вины».

Поэтому и главную российскую проблему следует искать тоже в этой плоскости: несмотря на свою длительную историю государственности, эта страна не нашла не только приемлемую модель развития для себя, но не выработала систему культурных и уважительных отношений даже с собственными соседями. «Пусть нас боятся!» — если так говорит профессор политологии этой страны, стоит ли ждать от политиков, тем более от военных иных походов и манер политического поведения? В иной раз тот же самый подход они адресуют, наверное, своим гражданам: «Мы есть власть и нас надо бояться!».