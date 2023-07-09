«Пари Сен-Жермен» заинтересован в трансфере вратаря английского «Тоттенхэма» Уго Льорисе. Об этом сообщает Daily Record.

По данным источника, французский клуб рассматривает Льориса в качестве второго вратаря. Сейчас основным голкипером «ПСЖ» является Джанлуиджи Доннарумма.

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. Его соглашение с командой заканчивается летом 2024 года. В прошедшем сезоне Льорис провел 31 матч, пропустив 45 мячей. Голкипер после чемпионата мира — 2018, который прошел в Катаре, завершил карьеру в сборной Франции. Он выступал за национальную команду с 2008 года.

В минувшем сезоне чемпионата Англии «Тоттенхэм» занял восьмое место, набрав 60 очков.