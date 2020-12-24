«ПСЖ» возглавит Почеттино

Новым главным тренером «ПСЖ» станет Маурисио Почеттино, сообщает RMC Sport.

Отмечается, что экс-тренер «Тоттенхэма» возглавит парижан, если не произойдет радикального изменения ситуации, что маловероятно.

Сейчас «ПСЖ» ведет переговоры с представителями Томаса Тухеля, которого, как сообщалось, уволили вчера вечером.

Почеттино находился без клуба с ноября 2019 года после ухода из «Тоттенхэма».

«ПСЖ» идет на 3-м месте в чемпионате Франции, на одно очко отставая от «Лиона» и «Лилля». В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Барселоной». (sports.ru)

| 2020-12-24T17:04:39+04:00 24 декабря 2020, 17:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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