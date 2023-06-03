Кристоф Гальтье не будет тренировать «ПСЖ» в следующем сезоне.

Парижане уволят 56-летнего француза после сегодняшнего матча заключительного тура Лиги 1 с «Клермоном», сообщает L’Equipe.

Накануне владелец «ПСЖ», эмир Катара Мохаммед бен Хамад Аль-Тани провел в Париже встречу с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи, на которой и было принято решение об отставке Гальтье.

Гальтье возглавил «ПСЖ» летом прошлого года, подписав двухлетний контракт.

В уходящем сезоне парижане выиграли Лигу 1 в рекордный 11-й раз, но вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала, оказавшись слабее «Баварии» (0:1, 0:2).

Кроме того, «ПСЖ» не смог побороться за Кубок Франции, вылетев в 1/8 финала в феврале от «Марселя» (1:2).

Также, по данным источника, на увольнение Гальтье повлиял скандал с обвинениями в расизме. (sports.ru)