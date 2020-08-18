«ПСЖ» пробился в финал ЛЧ

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» победил немецкий «Лейпциг» со счетом 3:0 в полуфинальном матче Лиги чемпионов, который прошел в Лиссабоне, сообщаает ТАСС.

Мячи забили Маркиньос (13-я минута), Анхель Ди Мария (42) и Хуан Бернат (56). Французский клуб повторил рекорд испанского «Реала» по количеству матчей подряд с забитыми мячами в Лиге чемпионов (34). «Реал» установил это достижение в 2014 году.

ПСЖ вышел в финал турнира, где 23 августа сыграет с победителем пары «Лион» (Франция) — «Бавария» (Германия). Парижане впервые в истории примут участие в финале Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов). Клуб один раз играл в финале еврокубка — в 1996 году ПСЖ обыграл венский «Рапид» со счетом 1:0 и завоевал Кубок обладателей кубков.