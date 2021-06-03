Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

«ПСЖ» начал переговоры с представителями 36-летнего форварда, который может покинуть туринский клуб в межсезонье.

Руководство «бьянконери» готово обсудить трансфер португальца. Вернувшийся в команду тренер Массимилиано Аллегри не рассчитывает на него.

В «ПСЖ» полагают, что подписание Криштиану позволит клубу сгладить возможную потерю Килиана Мбаппе, который пока не продлил контракт, как со спортивной точки зрения, так и с медийной.

Более того, Роналду сотрудничает с компанией Nike, которая также является техническом спонсором «ПСЖ». Трансфер пойдет на пользу всем трем сторонам.

«Юве» попросит за Роналду 25-30 миллионов евро. Однако возможен вариант обмена на нападающего парижан Мауро Икарди. (sports.ru)