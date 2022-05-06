Соединенные Штаты непричастны к гибели российского крейсера «Москва» и не передавали Украине конкретную разведывательную информацию о корабле.

Как передает ТАСС, об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На брифинге для журналистов на борту президентского самолета, направляющегося в штат Огайо, ее попросили прокомментировать сообщения в прессе о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера. «Прежде всего, позвольте мне сказать, что эти сообщения содержат неточную информацию. Мы не предоставляли Украине конкретные координаты «Москвы». Мы не были вовлечены в решение Украины по нанесению удара по кораблю или проведению операции. У нас не было никакой предварительной информации о намерении Украины сделать корабль мишенью. Украина обладает собственным разведывательным потенциалом для поиска и отслеживания российских кораблей, как это было в данном случае», — утверждала Псаки.

Ранее в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию о том, что США якобы передали украинцам информацию о координатах крейсера «Москва».