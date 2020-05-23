Провокация в Шуше: ответ обязательно будет

В среду, 21 мая, в никем не признанной «Нагорно-Карабахской республике» состоялось действо, которое сепаратисты громко нарекли «инаугурацией президента». Такого рода шоу, увы, не раз уже имели место на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Кардинальное отличие нынешнего от предыдущих состоит лишь в том, что оно проводилось не в Ханкенди, как ранее, а в Шуше. Но именно этот шаг, совершенно осознанный, демонстрирует не силу, а слабость позиции руководства Армении, лично премьер-министра РА Никола Пашиняна. Про такое недоразумение, как президент РА Армен Саркисян, о существовании которого даже в стране-агрессоре вспоминают редко и с сарказмом, даже говорить не приходится. У него просто появился повод хоть как-то напомнить о себе, пусть и в роли тамады на шоу у сепаратистов.

Именно шоу, ибо статус любого события зависит от отношения к нему в мире. И тут я озвучу простую истину — состоявшиеся в «НКР» выборы никто в мире не признал. Ни одно государство в мире, включая те, которые Армения традиционно считают союзническими. Кроме того, Европейский Союз, ОБСЕ, НАТО, Организация Исламского Сотрудничества, Тюркский Совет, ГУАМ, Европейский парламент, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран, также осудили сам факт проведения этих «выборов» и подтвердили признание территориальной целостности Азербайджанской Республики.

В этих условиях, просто очевидно, что в очередной раз потерпела крах надежда всего мирового армянства на то, что после «бархатной революции» в мире изменится отношение к РА, а заодно и к «НКР». Очевидно, имелись планы, на гребне первой волны новостей о «приходе к власти в РА демократов», и карабахский сепаратизм облачить в соответствующую обертку, изменив суть и смысл, причины и последствия армяно-азербайджанского конфликта. Затея эта провалилась. Мы уже видим, что даже иностранных гостей в «НКР» стало ездить намного меньше, а о признании этого сепаратистского самообразования каким-либо государством мира и речи не идет.

Провалилась и попытка руководства и лично Никола Пашиняна усадить карабахских сепаратистов за стол переговоров с Азербайджаном. Мы все прекрасно помним, сколько слов и обещаний слетело с языка премьер-министра РА, но в результате ни о каком возвращении «НКР» за стол переговоров и речи не идет. И об этом, кстати, Пашиняну часто напоминают в Армении. Его открыто винят в дилетантизме, популизме, бесконечных политических, дипломатических, экономических провалах РА. Плюс, с недавних пор, добавилась еще и очевидная неспособность руководства РА справиться с распространением коронавируса. Армения является страной Южного Кавказа, где больше всего заразившихся коронавирусом, и погибших от него.

При этом, там уже признали, на уровне министра здравоохранения РА, что врали народу, скрывая дефицит всего, что необходимо для борьбы с коронавирусом. А теперь, там уже готовят население РА к тому, что число погибших от него в будущем будет измеряться в сотнях человек в день. Естественно, что на фоне всего этого, когда армянское общество все громче требует от Пашиняна отчета и даже уже ухода с занимаемого поста, он просто не мог не выкинуть номер. И перенос места шоу, под названием «инаугурация президента» карабахских сепаратистов, это и был тот номер, который выкинул Пашинян.

Не имея интеллектуальных способностей вести полемику и отстаивать свою позицию в прямых дискуссиях с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, что все видели не раз на примерах полемической экзекуции, которой подвергался премьер-министр РА со стороны главы нашего государства на самых различных площадках и в присутствии взыскательной и высокой публики, Пашинян «ответил» на свои факты публичного унижения и факты деклассации примитивной провокацией. Расчет был, в том числе, на эмоциональное и болезненное восприятие в Азербайджане проведения шоу в дорогом сердцу каждого азербайджанца Шуше.

С сожалением вынужден признать, что частично расчет армянской стороны оправдался. Нашлись те, кто стал призывать сбросить бомбы с самолетов на Шушу, насести по этому городу удары из всех возможных орудий. Сторонников такого рода подхода понять можно. Они указывали на то, что как раз сейчас проходят широкомасштабные учения азербайджанской армии и на ее преимущество в живой силе, в боеспособности и оснащенности армии над армянской. Естественно, все это накладывалось на желание как можно скорее вернуть все оккупированные РА территории нашей страны. Да и кадры пирующих в Шуше армянских политиков оставляли, ожидаемо, неприятный осадок.

При этом, на всем этом фоне попытались заработать политические очки не только любители хайпа в соцсетях, но и те, кому попросту следовало помалкивать. Да, я говорю про тех представителей азербайджанского политического истеблишмента, которых кто-то и когда-то назвал радикальной оппозицией, хотя в реальности они давно уже не формируют политическую повестку, а всего лишь пытаются следовать ей. Это просто верх цинизма — их рассуждения на эту тему. Ибо, вынужден напомнить, что Шуша была оккупирована армянской стороной по причине внутриполитического кризиса в Азербайджане, который и устроили те, кто тогда рвался к власти, а ныне именует себя «радикальной оппозицией».

Никогда, ни при Аязе Муталлибове, ни при Абульфазе Эльчибее и даже ни при Гейдаре Алиеве, Азербайджан не имел такого преимущества над Арменией, как сейчас. Ныне Азербайджан является самым важным, с политической точки зрения, государством Южного Кавказа. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что уровень азербайджано-российских отношений, если можно так выразиться, переживает ренессанс. Насколько глубокий и искренний, покажет развитие геополитической ситуации в регионе. Да и в самой России. Ну а армяно-российские отношения переживают не самые хорошие времена. Это не мои слова, о том же кричит вся армянская политическая элита, обвиняя в этом лично Никола Пашиняна.

Вспомним, кстати, недавнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова о поэтапном решении армяно-азербайджанского конфликта. В РА пришли в ужас от него. Главе МИД РА Мнацакаяну даже срочно пришлось созывать пресс-конференцию и что-то лепетать в оправдание. Но об этом почему-то вдруг резко забыли все «горячие головы» в Баку. Они забыли и то, что наша страна намного сильнее РА экономически и в плане мощи армии, чего, повторюсь, никогда еще не было в истории противостояния между Азербайджаном и Арменией. И сумма всех этих преимуществ обязательно материализуется в возврат всех оккупированных РА территорий нашей страны. Руководство Азербайджана сейчас, что также очевидно, думает о минимизации потерь в достижении поставленной цели.

Потому, что война, вынужден напоминать, это не прогулка по приморскому бульвару. Ее легко начать, но куда сложнее закончить. Война это смерти и ранения наших солдат и офицеров. Это необходимость полного переформатирования экономики. Это необходимость обезопасить себя от вмешательства в конфликт третьих стран. Это еще и противостояние с армянским лобби, которое обязательно нажмет на все педали, требуя санкций против Азербайджана только за то, что мы возвращаем все оккупированные РА земли. Одним словом, это то, во что нельзя ввязываться, действуя эмоционально.

Обо всем этом нужно задуматься каждому, кто эмоционально среагировал на шоу в Шуше с участием руководства РА и карабахских сепаратистов. Им же, надо трезво взглянуть на реальный расклад сил и задаться вопросом — что еще, кроме таких провокаций, которые в реальности никак не изменили ситуацию на фронте или в переговорном процессе, осталось у официального Еревана? Ответ очевиден — ничего. И право Азербайджана восстановить свою территориальную целостность тоже никуда не исчезло. Оно будет реализовано. Это понимают и в Ереване. Потому и нервничают, потому и идут на все, включая шаги по срыву переговорного процесса. Это им не поможет.