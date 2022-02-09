Несмотря на утвержденный вчера закон «О медиа», ограничивающий деятельность азербайджанской журналистики, именно она прилагает титанические усилия в отстаивании национальных интересов в информационной войне. Происходящие в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, процессы говорят о том, что при открытой поддержке Москвы карабахские сепаратисты стремятся усилить свои позиции.

Так, вместо разоружения незаконных бандформирований и изъятия оружия Россия усиливает свое влияние в Карабахе. Шаги Кремля по объявлению в Карабахе русского языка в качестве второго «государственного», строительство в Ходжалы русской православной церкви, установка бюстов российским общественным и военным деятелям, искусственное создание русской общины говорят о далеко идущих планах.

Действия российских миротворцев вызывают все больше вопросов у азербайджанской общественности. Пропуская через Лачинский коридор транспортные средства без проверки, о чем свидетельствуют многочисленные факты, российские миротворцы в то же время привлекают карабахских сепаратистов к досмотру азербайджанских машин, провозящих грузы в зоне ответственности миротворческого контингента.

В качестве благодарности карабахские сепаратисты для российских миротворцев организуют показы спектаклей местного драматического театра и экскурсии в монастырь Худавенг, расположенный в Кельбаджарском районе Азербайджана. Заметьте, этот район не входит в зону ответственности российских миротворцев, но вместе с тем в пресс-релизе Министерства обороны России отмечается, что монастырь Худавенг, называемый на армянский лад Дадивангом, является «одним из крупнейших монастырских комплексов средневековой Армении».

С 1511 года этот монастырь служил центром албанских христиан-диофизитов, пока в 1836 году албанская автокефальная церковь не была упразднена решением российского Синода. В советское время, а затем и во время оккупации Кельбаджарского района с 1993 по 2020 годы в архитектурную структуру были добавлены многие армянские элементы, а некоторые древние албанские надписи были стерты.

После окончания 44-дневной войны, при освобождении по условиям Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Кельбаджарского района армянское духовенство и местные армяне сняли эпиграфические надписи с Худавенга и увезли их в Армению. А сейчас там проводят экскурсии для российских миротворцев и объявляют им о том, что этот монастырь является «одним из крупнейших монастырских комплексов средневековой Армении».

Более чем очевидно, что на фоне заявления властей Азербайджана о том, что Баку намерен создать рабочую группу с привлечением иностранных специалистов по выявлению армянских фальсификаций христианского наследия Карабахского региона, посещение российскими миротворцами Худавенга имеет провокационную цель. И отрадно, что последовавшая реакция азербайджанских СМИ внесла коррективы в пресс-релиз Министерства обороны России по поводу посещения монастыря.

Так, из текста пресс-релиза было убрано упоминание о том, что монастырь является «одним из крупнейших монастырских комплексов средневековой Армении». Этот факт говорит об эффективности информационного воздействия Азербайджана на политику России. В этом деле первостепенная роль принадлежит азербайджанской журналистике, оперативно и эффективно реагирующей на происходящие провокации.