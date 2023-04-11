Провокации Армении против Азербайджана серьезно угрожают региональному миру и безопасности, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Азербайджанской Республики, 11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Гёрусского района, вели интенсивный огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении Лачинского района. В результате провокации, совершенной противником, военнослужащие Азербайджанской Армии стали шехидами и получили ранения.

Тот факт, что подобные провокации Армении происходят на фоне серьезных призывов к переговорам по мирному договору со стороны международного сообщества, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мирном процессе. Подобные военные провокации Армении сопровождаются одновременно политическими провокационными шагами и заявлениями.

Провокации Армении против Азербайджана, попирая нормы и принципы международного права, не только нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но и серьезно угрожают региональному миру и безопасности.

Эти действия Армении должны быть отвергнуты и осуждены международным сообществом в строгой форме.

В целях предотвращения провокаций Армении Вооруженные Силы Азербайджанской Республики принимают все необходимые меры и будут принимать их в дальнейшем.

Еще раз заявляем, что ответственность за провокации, совершенные Арменией, полностью ложится на Армению», — говорится в заявлении.