Процесс в зоне оползня в Бадамдаре еще не стабилизировался

«Событие, произошедшее 28 января примерно в 20:30 на 7-м километре дороги в Сабаильском районе, на территории 20-го участка города Баку, произошло в зоне классического оползня. Месяц назад в зоне оползня наблюдались небольшие трещины. Повышение количества атмосферных осадков за это время привело к фильтрации и активизации оползневого процесса».

Об этом АПА сообщил начальник Службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Али Алиев.

Он сказал, что скопление воды непосредственно на существующем под оползневой массой глинистом слое привело к коллоидизации пород и их стеканию вниз под действием силы тяжести: «После разрушения первой из существующих здесь 2-х подпорных стен большой объем стекающей массы повредил и вторую подпорную стенку. Оползневая масса перешла дорогу, охватив территорию в 50-60 метров. К счастью, жертв нет».

А.Алиев отметил, что процесс еще не стабилизировался: «Потому что в результате процесса оседания в месте разлома образовался подвешенный блок, в то время как в правом и левом срезах оползневой зоны все еще есть подвешенные блоки. Мы надеемся, что не будет дождя. После адаптации к нынешним условиям на участке начнутся работы по укреплению, а это может хоть как-то скорректировать динамику будущих оползней.

Он подчеркнул, что уже ведутся работы по строительству канализационных сетей в ряде домов в Бадамдарском массиве.

По словам начальника службы, необходимо подождать еще несколько дней: «Мы проводим мониторинг и диагностику, чтобы внести предложения. Должна быть расследована основная причина оползня. Следует определить уровень, объем произошедшего оползня. Затем будут даны предложения в соответствии с геологической, геотехнической ситуацией, сложившейся на склоне».