Протесты в Париже собрали 4,5 тыс. человек

Число участников демонстраций во французской столице в субботу достигло 4,5 тыс. человек, шесть из них были задержаны в ходе противостояния со стражами порядка. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные префектуры парижской полиции.

«Четыре с половиной тысячи манифестантов прошли по улицам Парижа, среди них было 800 [представителей движения] «желтых жилетов», — цитирует ведомство телеканал. Также он уточняет, что шесть участников акций были задержаны в течение дня. Ранее префектура столичной полиции сообщала о трех задержанных, которые предположительно бросали различные предметы в стражей порядка во время столкновений. (ТАСС)