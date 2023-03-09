Протестующие в Тбилиси выдвинули правительству новый ультиматум, они потребовали от властей уйти в отставку, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, на акции у здания парламента Грузии 9 марта группа военных ветеранов грузинской армии неожиданно выступила с призывами об отставке правительства и назначении досрочных парламентских выборов. По словам выступающих, нынешнее правительство «не способно вести Грузию в направлении Европы».

«Это правительство должно уйти в отставку, должны быть назначены досрочные парламентские выборы», — заявил человек с трибуны и призвал собравшихся на площади поддержать это требование.

Часть протестующих выразили солидарность поднятием рук. Акция протеста у здания парламента продолжается.

7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. После этого два дня в Тбилиси продолжались протесты. В итоге парламент решил отказаться от принятия законопроекта.